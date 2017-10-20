На вокзале Краснодар-1 под колесами поезда погиб пенсионер

По предварительным данным, на вокзале Краснодар-1 мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент по рельсам двигался поезд. Избежать столкновения с пешеходом машинисту не удалось, хоть он и подавал звуковые и световые сигналы.