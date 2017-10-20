В Краснодаре из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки
С огнем пожарные справились в течение получаса.
С огнем пожарные справились в течение получаса.
Сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже многоэтажного жилого дома на улице Чехова поступило на пульт диспетчера в пятницу, в 11.47. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Была проведена эвакуация жильцов дома.
В 12.13 огонь удалось локализовать, в 12.17 пожарные справились с открытым горением. Спустя еще 8 минут пожар был полностью потушен.
На месте работали 11 единиц техники и 27 человек, от МЧС — 8 единиц техники и 18 человек, сообщает «Югополису»