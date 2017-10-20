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13:21 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

С огнем пожарные справились в течение получаса.

Сообщение о пожаре в квартире на 4-м этаже многоэтажного жилого дома на улице Чехова поступило на пульт диспетчера в пятницу, в 11.47. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Была проведена эвакуация жильцов дома.

В 12.13 огонь удалось локализовать, в 12.17 пожарные справились с открытым горением. Спустя еще 8 минут пожар был полностью потушен.

На месте работали 11 единиц техники и 27 человек, от МЧС — 8 единиц техники и 18 человек, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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