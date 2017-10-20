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15:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом всю ночь искали двух пропавших детей

Двух пропавших школьников 9 и 10 лет всю ночь искали в Камышинском районе Волгоградской области в селе Саломатино.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, о пропаже мальчиков их родственники сообщили полиции поздно вечером 19 октября. Дети ушли в школу и не вернулись. Полицейские всю ночь искали детей. Правоохранители «прочесали» железнодорожную станцию и более 10 километров путей, элеватор, зернохранилища, жилые и заброшенные дома, а также опросили учителей, одноклассников, друзей и знакомых детей.

Утром 20 октября около 07:00 детей нашли спящих под кустом и передали родителям. Как выяснилось, после школы дети заигрались, оказались на окраине села, и, когда стемнело, не захотели порознь идти домой по темным улицам и решили заночевать в балке.

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