Под Волгоградом всю ночь искали двух пропавших детей
Двух пропавших школьников 9 и 10 лет всю ночь искали в Камышинском районе Волгоградской области в селе Саломатино.
Двух пропавших школьников 9 и 10 лет всю ночь искали в Камышинском районе Волгоградской области в селе Саломатино.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, о пропаже мальчиков их родственники сообщили полиции поздно вечером 19 октября. Дети ушли в школу и не вернулись. Полицейские всю ночь искали детей. Правоохранители «прочесали» железнодорожную станцию и более 10 километров путей, элеватор, зернохранилища, жилые и заброшенные дома, а также опросили учителей, одноклассников, друзей и знакомых детей.
Утром 20 октября около 07:00 детей нашли спящих под кустом и передали родителям. Как выяснилось, после школы дети заигрались, оказались на окраине села, и, когда стемнело, не захотели порознь идти домой по темным улицам и решили заночевать в балке.