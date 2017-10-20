Под Волгоградом всю ночь искали двух пропавших детей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, о пропаже мальчиков их родственники сообщили полиции поздно вечером 19 октября. Дети ушли в школу и не вернулись. Полицейские всю ночь искали детей. Правоохранители «прочесали» железнодорожную станцию и более 10 километров путей, элеватор, зернохранилища, жилые и заброшенные дома, а также опросили учителей, одноклассников, друзей и знакомых детей.