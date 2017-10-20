Суд отклонил ходатайство адвокатов экс-мэра Дзержинска Нижегородской области об отмене домашнего ареста
Суд отклонил ходатайство адвокатов
Суд отклонил ходатайство адвокатов
Согласно информации, адвокаты ходатайствовали об отмене продления содержания Портнова под домашним арестом до 10 ноября. Свою просьбу адвокаты мотивировали тем, что их клиент не собирается скрываться от правоохранительных органов, оказывать давление на свидетелей или препятствовать установлению истины в расследовании его дела. Суд отклонил жалобу, но исключил из формулировки решения о продлении ареста до 10 ноября слово «включительно».
Напомним, Виктор Портнов подозревается в покушении на хищение подвесного потолка. По версии следствия, в июне 2017 года по распоряжению подозреваемого в помещении, расположенном на ул. Гайдара д. 10 г. Дзержинск, незаконно производились работы по демонтажу разборного подвесного потолка с целью его хищения. Стоимость потолка — 410 тысяч рублей. Портнов был помещен под домашний арест. Его адвокаты уже безуспешно пытались смягчить меру пресечения.