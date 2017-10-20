Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Располневшая Липницкая вышла в свет в мини-платье - СМИ
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
«Хаос страшнее Путина»: самые яркие цитаты Собчак
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Мы с Андреем в грязи»: жена Аршавина обвиняет Барановскую
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
12Какой была Аляска, когда ее продавали
13:38 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд отклонил ходатайство адвокатов экс-мэра Дзержинска Нижегородской области об отмене домашнего ареста

Суд отклонил ходатайство адвокатов экс-мэра Дзержинска Нижегородской области об отмене домашнего ареста. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 20 октября 2017 года.

Согласно информации, адвокаты ходатайствовали об отмене продления содержания Портнова под домашним арестом до 10 ноября. Свою просьбу адвокаты мотивировали тем, что их клиент не собирается скрываться от правоохранительных органов, оказывать давление на свидетелей или препятствовать установлению истины в расследовании его дела. Суд отклонил жалобу, но исключил из формулировки решения о продлении ареста до 10 ноября слово «включительно».

Напомним, Виктор Портнов подозревается в покушении на хищение подвесного потолка. По версии следствия, в июне 2017 года по распоряжению подозреваемого в помещении, расположенном на ул. Гайдара д. 10 г. Дзержинск, незаконно производились работы по демонтажу разборного подвесного потолка с целью его хищения. Стоимость потолка — 410 тысяч рублей. Портнов был помещен под домашний арест. Его адвокаты уже безуспешно пытались смягчить меру пресечения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Президиум ВАК сохранил ученую степень Мединского
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Новосибирского экс-губернатора приговорили к трем годам условно
Минздрав планирует ввести экологический налог на окурки
Собчак рассказала об отсутствии у нее политической программы
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
Роспотребнадзор возобновил запрет на «Боярышник»
Спорт
Из-за кого Пике, Рамос и Бускетс могут уйти из сборной Испании В сборной Испании новый скандал. На этот раз он не связан с Каталонией
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу, и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь