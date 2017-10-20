Суд отклонил ходатайство адвокатов экс-мэра Дзержинска Нижегородской области об отмене домашнего ареста

Согласно информации, адвокаты ходатайствовали об отмене продления содержания Портнова под домашним арестом до 10 ноября. Свою просьбу адвокаты мотивировали тем, что их клиент не собирается скрываться от правоохранительных органов, оказывать давление на свидетелей или препятствовать установлению истины в расследовании его дела. Суд отклонил жалобу, но исключил из формулировки решения о продлении ареста до 10 ноября слово «включительно».