Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Израиль решил ускорить выдворение украинцев
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
13:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Неизвестный расстрелял мусоровоз в лобовое стекло и скрылся с места происшествия в Братске

Водитель техники не пострадал.

Источник: IrkutskMedia.ru

Неизвестный расстрелял мусоровоз в лобовое стекло на улице Гагарина возле дома № 45 в Братске сегодня, 20 октября, около 14.00. В результате происшествия водитель техники не пострадал. Представители компании, которой принадлежит спецтехника, обратились в полицию. Об этом ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТК «Город».

В машину было произведено четыре выстрела, предположительно, из травматического оружия.

«Водитель мусоровоза не пострадал, так как во время выстрелов находился на обеде», — говорится в сообщении.

В настоящее время, неизвестно кто расстрелял спецтехнику и какова причина преступного замысла.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Рецепт выходного дня от ресторана "Дельта": стейк из мраморной говядины с картофелем
Матильда и тайны дома Романовых: ТОП-10 книг о королях и императорах
Мединского не стали лишать ученой степени
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Новосибирского экс-губернатора приговорили к трем годам условно
Новая антитабачная концепция: за окурки придется платить налог
Собчак рассказала об отсутствии у нее политической программы
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
Роспотребнадзор возобновил запрет на «Боярышник»
Спорт
Российский футбол уходит в отрыв Итоги последних триумфов и неудач отечественных клубов на международной арене
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу, и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь