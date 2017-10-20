Неизвестный расстрелял мусоровоз в лобовое стекло и скрылся с места происшествия в Братске

Источник: IrkutskMedia.ru

Неизвестный расстрелял мусоровоз в лобовое стекло на улице Гагарина возле дома № 45 в Братске сегодня, 20 октября, около 14.00. В результате происшествия водитель техники не пострадал. Представители компании, которой принадлежит спецтехника, обратились в полицию. Об этом ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТК «Город».

В машину было произведено четыре выстрела, предположительно, из травматического оружия.

«Водитель мусоровоза не пострадал, так как во время выстрелов находился на обеде», — говорится в сообщении.