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13:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пропал 18-летний парень после посещения ночного клуба

Денис Грицев пропал 19 октября после Дня первокурсника в клубе «Отдых», об этом сообщает «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».

В Новосибирске пропал 18-летний парень после посещения ночного клуба, рассказали в сообществе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».

Денис Грицев 19 октября отмечал День первокурсника вместе с одногруппниками в клубе «Отдых». Последний раз молодого человека видели около 8 часов вечера того же дня.

Утром 20 октября на улице Мичурина были найдены документы и мобильный телефон Дениса.

Молодой человек был на автомобиле «Mazda Demio» зеленого цвета.

Приметы: рост около 182 см, вес 82 кг, спортивного телосложения, темно русые волосы. Был одет в черную куртку, синие джины и темно-синие кроссовки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Дениса Грицева, просим сообщить по телефону: 8−913−983 93−12 (Ирина).

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