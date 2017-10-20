В Новосибирске пропал 18-летний парень после посещения ночного клуба
Денис Грицев пропал 19 октября после Дня первокурсника в клубе «Отдых», об этом сообщает «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».
Денис Грицев пропал 19 октября после Дня первокурсника в клубе «Отдых», об этом сообщает «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».
В Новосибирске пропал 18-летний парень после посещения ночного клуба, рассказали в сообществе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».
Денис Грицев 19 октября отмечал День первокурсника вместе с одногруппниками в клубе «Отдых». Последний раз молодого человека видели около 8 часов вечера того же дня.
Утром 20 октября на улице Мичурина были найдены документы и мобильный телефон Дениса.
Молодой человек был на автомобиле «Mazda Demio» зеленого цвета.
Приметы: рост около 182 см, вес 82 кг, спортивного телосложения, темно русые волосы. Был одет в черную куртку, синие джины и
Если вам