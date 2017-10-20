В Новосибирске пропал 18-летний парень после посещения ночного клуба, рассказали в сообществе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».

Денис Грицев 19 октября отмечал День первокурсника вместе с одногруппниками в клубе «Отдых». Последний раз молодого человека видели около 8 часов вечера того же дня.

Утром 20 октября на улице Мичурина были найдены документы и мобильный телефон Дениса.

Молодой человек был на автомобиле «Mazda Demio» зеленого цвета.

Приметы: рост около 182 см, вес 82 кг, спортивного телосложения, темно русые волосы. Был одет в черную куртку, синие джины и темно-синие кроссовки.

<div id="vk_post_-99099155_2392569"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-99099155_2392569", -99099155, 2392569, 'igwggpYJrs-_xQm33sArLZA9pEdZ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.