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13:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец облил любимую кипятком

Женщина скончалась через несколько недель от ожогов, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Новосибирец облил любимую кипятком, пострадавшая скончалась от ожогов через несколько недель, рассказали в пресс-службе прокуратуры НСО.

Мужчина выпивал со своей сожительницей, и вскоре пара поссорилась. Молодой человек взял со стола чайник и плеснул кипятком в женщину. Пострадавшая получила ожоги 15% поверхности тела, кипяток попал на жизненно важные части тела.

Женщина более двух недель не выходила из дома, через 16 дней рассказала соседке о случившемся. Последняя вызвала «Скорую», пострадавшую увезли в больницу.

«Смерть женщины наступила в больнице от септического шока, развившегося в результате ожога кипятком», — добавили в прокуратуре.

Суд приговорил новосибирца к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Апелляционную жалобу осужденного отклонили.

Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

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