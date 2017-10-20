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13:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

В ДТП в Альметьевском районе пострадали три человека

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). В Альметьевском районе при столкновении двух авто пострадали три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о ДТП на 5-м километре трассы Джалиль — Альметьевск возле села Новая Михайловка. Столкнулись автомобили «УАЗ» и «Лада Гранта».

В результате ДТП пострадал 24-летний водитель легковушки, его 45-летняя пассажирка и 52-летний пассажир. Все трое были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

На месте аварии работали полицейские, медики, пожарные из села Каширово.

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