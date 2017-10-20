Провалившаяся в колодец студентка чудом выжила в Павлодаре

Девушка провалилась в колодец в Павлодаре. Екатерина Тагильцева чудом осталась жива, а на теле заработала лишь несколько синяков, поскольку смогла ухватиться за землю. Сегодня же колодец, который находится на пешеходной дороге, до сих пор стоит открытый, передает корреспондент NUR.KZ.

Студентка вспоминает: вышла прогуляться на новую пешеходную зону, как в этот момент земля буквально ушла у нее из-под ног. Девушка получила несколько ушибов на ногах и порвала джинсы, подняться помогла подруга.

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На место решили вызвать полицейских. Участковый факт зафиксировал и посоветовал обратиться в отдел ЖКХ. Екатерина Тагильцева так и поступила. Коммунальщики ей выслушали и пообещали колодец закрыть, но ни через день, ни через три ничего не изменилось.

«Они пообещали сделать, я немного успокоилась, но все равно была очень возмущена. А если бы на моем месте оказалась пожилая бабушка, она бы просто шла одна, с пакетами, с продуктами и просто бы упала, у нее бы просто не хватило сил вылезти, она бы себе точно что-нибудь сломала», — говорит студентка.

В отделе ЖКХ девушке ответили, используют пластмассовые крышки, потому железные воруют. А руководитель ведомства нам сегодня и вовсе заявил, что сломать ноу-хау невозможно.

«Пластмассовые, стандартные, по СНиПам. Прошедшие экспертизу. Не может быть такого, чтобы человека не выдержало. Возможно, кто-то отодвинул люк, а так сломаться — это пластик. Он выдерживает определенный вес», — сказал руководитель отдела ЖКХ Павлодара Зкрья Султангазинов.