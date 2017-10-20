Глава филиала «Казгидромета» похищал премии своих подчиненных в ЗКО

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 окт — Sputnik. Суд вынес приговор в отношении директора филиала РГП «Казгидромет», который присвоил премии и надбавки своих подчиненных на несколько миллионов тенге в Западно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Финансовые преступления директор филиала совершал в 2015—2016 годы. Он издал приказы о начислении денежных премий сотрудникам филиала, а затем присвоил более 1,5 миллиона тенге. Таким же образом он похитил еще более 1,6 миллиона тенге, которые начислил работникам в виде надбавки к зарплате.

Кроме того, в 2016 году директор необоснованно продлевал сроки командировок или оформлял фиктивные командировки. В результате этой махинации он присвоил более 1,5 миллиона тенге государственных денег.

Суд признал директора виновным в служебном подлоге и превышении должностных полномочий, совершенных для извлечения выгоды.

Он приговорен к 5,5 года лишения свободы. Имущество начальника, добытое преступным путем или приобретенное на деньги, добытые преступным путем, будет конфисковано. Также директор пожизненно лишен права занимать должности в госорганах.