Глава филиала «Казгидромета» похищал премии своих подчиненных в ЗКО
Благодаря разнообразным схемам махинаций директор похитил более 4,5 миллиона тенге.
Благодаря разнообразным схемам махинаций директор похитил более 4,5 миллиона тенге.
АСТАНА, 20 окт — Sputnik. Суд вынес приговор в отношении директора филиала РГП «Казгидромет», который присвоил премии и надбавки своих подчиненных на несколько миллионов тенге в
Финансовые преступления директор филиала совершал в 2015—2016 годы. Он издал приказы о начислении денежных премий сотрудникам филиала, а затем присвоил более 1,5 миллиона тенге. Таким же образом он похитил еще более 1,6 миллиона тенге, которые начислил работникам в виде надбавки к зарплате.
Кроме того, в 2016 году директор необоснованно продлевал сроки командировок или оформлял фиктивные командировки. В результате этой махинации он присвоил более 1,5 миллиона тенге государственных денег.
Суд признал директора виновным в служебном подлоге и превышении должностных полномочий, совершенных для извлечения выгоды.
Он приговорен к 5,5 года лишения свободы. Имущество начальника, добытое преступным путем или приобретенное на деньги, добытые преступным путем, будет конфисковано. Также директор пожизненно лишен права занимать должности в госорганах.
Приговор вступил в законную силу.