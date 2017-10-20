Полицейского из Копейска осудят за кражу «похоронных» у пенсионерки
Сначала пожилую женщину навестили мошенники, затем нахальный опер.
Сначала пожилую женщину навестили мошенники, затем нахальный опер.
Бывший оперуполномоченный полиции Копейска (Челябинская область) предстанет перед судом за хищение 168 тыс. рублей у пенсионерки, копившей на похороны, — страж порядка обокрал бабушку после того, как она стала жертвой мошенников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Прокуратура Копейска утвердила обвинительное заключение в отношении
Обнаружив пропажу, пожилая дама сначала обратилась к сотрудникам, которые проводили проверку, однако они заявили о своей непричастности. Тогда потерпевшая написала заявление в прокуратуру. Проверка выявила сотрудника полиции, который похитил сертификат и отдал своему ранее судимому знакомому. Последний получил деньги, оставил себе 2,5 тыс. рублей вознаграждения, а 165 тыс. рублей передал полицейскому.
«Расследованием дела занимался СО по Копейску СУ СКР по Челябинской области. Сегодня мы изучили материалы и направили их в суд. При рассмотрении дела суд должен учесть, что обвиняемый совершил преступления, подрывающие авторитет органов внутренних дел», — рассказала зампрокурора Копейска Жанна Синдянкина.
Бывшему полицейскому вменяют часть 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий) и часть 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Напомним, пожилая копейчана рассказала, что сертификат отложила, чтобы потратить на свои собственные похороны.
Ольга Плеханова