Полицейского из Копейска осудят за кражу «похоронных» у пенсионерки

Бывший оперуполномоченный полиции Копейска (Челябинская область) предстанет перед судом за хищение 168 тыс. рублей у пенсионерки, копившей на похороны, — страж порядка обокрал бабушку после того, как она стала жертвой мошенников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Прокуратура Копейска утвердила обвинительное заключение в отношении экс-полицейского, входившего в группу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений в Копейске. Установлено, что в ноябре 2016 года страж порядка прибыл на вызов к пожилой женщине, которая пострадала от лжесоцработников, похитивших у нее из квартиры 60 тыс. рублей. После визита оперативной группы у пенсионерки пропал сертификат Сбербанка на 168 тыс. рублей.

Обнаружив пропажу, пожилая дама сначала обратилась к сотрудникам, которые проводили проверку, однако они заявили о своей непричастности. Тогда потерпевшая написала заявление в прокуратуру. Проверка выявила сотрудника полиции, который похитил сертификат и отдал своему ранее судимому знакомому. Последний получил деньги, оставил себе 2,5 тыс. рублей вознаграждения, а 165 тыс. рублей передал полицейскому.

«Расследованием дела занимался СО по Копейску СУ СКР по Челябинской области. Сегодня мы изучили материалы и направили их в суд. При рассмотрении дела суд должен учесть, что обвиняемый совершил преступления, подрывающие авторитет органов внутренних дел», — рассказала зампрокурора Копейска Жанна Синдянкина.

Бывшему полицейскому вменяют часть 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий) и часть 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Напомним, пожилая копейчана рассказала, что сертификат отложила, чтобы потратить на свои собственные похороны.