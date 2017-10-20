СМИ: загрязнение воздуха в Нью-Дели после праздника Дивали достигло угрожающего уровня

Источник: AFP 2017

По данным телеканала, который ссылается на информацию метеорологического департамента, массовая концентрация частиц диаметром менее 2,5 мкм (PM2,5) составила 878 мкг на кубометр воздуха, а концентрация частиц диаметром менее 10 мкм (PM10) — 1179 мкг на кубометр при норме для Дели 60 и 100 мкг на кубометр соответственно. При этом в некоторых районах города массовая концентрация частиц менее 10 мкм в 6.00 утра по местному времени (3.30 мск) составила 2402 мкг на кубометр воздуха.

Фоторепортаж Праздник миллиона огней

Накануне главного праздника года Дивали власти принимали срочные меры, чтобы предотвратить загрязнение городской атмосферы. 9 октября Верховный суд страны постановил запретить продажу пиротехники в Национальном столичном округе Дели до 1 ноября, чтобы горожане не взрывали петарды в праздничную ночь. В прошлом году после Дивали состояние городской атмосферы оказалось худшим за 17 лет, горожане массово покидали город, закрывались школы и колледжи.

Однако несмотря на запрет торговли пиротехникой, петарды, хлопушки и фейерверки можно было легко купить на праздничных базарах из-под полы, поэтому ночью в Нью-Дели опять были взорваны тысячи шутих.