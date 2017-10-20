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13:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургский экс-полицейский заплатит 3 миллиона за взятку

С директора фирмы.

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор экс-полицейскому Левону Мелконяну, признав его виновным в получении взятки. Он должен заплатить 2,9 миллиона рублей штрафа, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловской прокуратуры.

На момент совершения преступления Мелконян занимал должность оперуполномоченного отдела противодействия коррупции городского УМВД. По материалам дела, в полицию обратился директор ООО НПК «Пром-Снаб» с заявлением о хищении средств путем мошенничества. Мелконяну было поручено провести проверку. Он же за выполнение своих обязанностей (опрос заинтересованных лиц, в том числе с выездом за пределы региона) попросил у обратившегося 300 тысяч рублей.

Представитель организации перевел полицейскому на банковскую карту 30 тысяч. Преступные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

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