Екатеринбургский экс-полицейский заплатит 3 миллиона за взятку

На момент совершения преступления Мелконян занимал должность оперуполномоченного отдела противодействия коррупции городского УМВД. По материалам дела, в полицию обратился директор ООО НПК «Пром-Снаб» с заявлением о хищении средств путем мошенничества. Мелконяну было поручено провести проверку. Он же за выполнение своих обязанностей (опрос заинтересованных лиц, в том числе с выездом за пределы региона) попросил у обратившегося 300 тысяч рублей.