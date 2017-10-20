Соцсети: в Березниках эвакуировали детсад из-за подозрительного предмета
Жители города пишут, что воспитатели звонили родителям и просили забрать детей.
Жители города пишут, что воспитатели звонили родителям и просили забрать детей.
В Березниках эвакуировали детский сад № 6
«Мне воспитатель позвонила и сказала, что детей эвакуировали в другой садик. Что желательно ребенка забрать или дети будут спать в другом садике. Был обнаружен подозрительный предмет», — написала одна из жительниц Березников в соцсетях.
Как сообщают родители, детей из сада № 6 на улице Свердлова, 124 эвакуировали в находящийся неподалёку садик № 29 по адресу улица Свердлова, 108а.
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В полиции подтвердили факт обнаружения подозрительного пакета на соседней с детсадом № 6 улицей.
«20 октября около 13.00 час. поступило сообщение о том, что на ул. Юбилейная в Березниках находится подозрительный предмет. На место прибыли сотрудники полиции и другие экстренные службы. В пакете находился бытовой мусор, который никакой опасности не представляет», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.