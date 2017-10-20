Соцсети: в Березниках эвакуировали детсад из-за подозрительного предмета

В Березниках эвакуировали детский сад № 6 из-за подозрительного предмета. Об этом пишут пользователи соцсетей.

«Мне воспитатель позвонила и сказала, что детей эвакуировали в другой садик. Что желательно ребенка забрать или дети будут спать в другом садике. Был обнаружен подозрительный предмет», — написала одна из жительниц Березников в соцсетях.

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Как сообщают родители, детей из сада № 6 на улице Свердлова, 124 эвакуировали в находящийся неподалёку садик № 29 по адресу улица Свердлова, 108а.

(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName (s); if (d.getElementById (id)) return; js = d.createElement (s); js.id = id; js.src = «//vk.com/js/api/openapi.js?150»; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function () { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post («vk_post_-32042169_2344169», -32042169, 2344169, 'script', {width: 640})) setTimeout (arguments.callee, 50); }());.

В полиции подтвердили факт обнаружения подозрительного пакета на соседней с детсадом № 6 улицей.