Нижегородский студент подозревается в покушении на сбыт наркотиков
Студент техникума в Нижнем Новгороде подозревается в покушении на сбыт наркотиков. Об этом
Студент техникума в Нижнем Новгороде подозревается в покушении на сбыт наркотиков. Об этом
По версии следствия, подозреваемый связался в сети интернет с неустановленным лицом и получил сведения о месте нахождения партии наркотиков, расфасованных в пакетики. Днем 16 октября в гаражном массиве на ул. Березовской в Московском районе он обнаружил в указанном сообщником месте сверток с 49 пакетиками с порошкообразным веществом, и с целью сбыта приступил к их индивидуальной раскладке.
Исследование изъятого у несовершеннолетнего студента вещества показало, что в нем содержится наркотическое средство, а его вес превышает 15 граммов, что является крупным размером.
Уголовное дело было возбуждено по п."г ч.4 ст. 228.1. УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Максимальный срок наказания по этой статье предусматривает лишение свободы на 20 лет. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.