Нижегородский студент подозревается в покушении на сбыт наркотиков

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, подозреваемый связался в сети интернет с неустановленным лицом и получил сведения о месте нахождения партии наркотиков, расфасованных в пакетики. Днем 16 октября в гаражном массиве на ул. Березовской в Московском районе он обнаружил в указанном сообщником месте сверток с 49 пакетиками с порошкообразным веществом, и с целью сбыта приступил к их индивидуальной раскладке.

Исследование изъятого у несовершеннолетнего студента вещества показало, что в нем содержится наркотическое средство, а его вес превышает 15 граммов, что является крупным размером.