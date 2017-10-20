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14:10 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский студент подозревается в покушении на сбыт наркотиков

Студент техникума в Нижнем Новгороде подозревается в покушении на сбыт наркотиков. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 20 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, подозреваемый связался в сети интернет с неустановленным лицом и получил сведения о месте нахождения партии наркотиков, расфасованных в пакетики. Днем 16 октября в гаражном массиве на ул. Березовской в Московском районе он обнаружил в указанном сообщником месте сверток с 49 пакетиками с порошкообразным веществом, и с целью сбыта приступил к их индивидуальной раскладке.

Исследование изъятого у несовершеннолетнего студента вещества показало, что в нем содержится наркотическое средство, а его вес превышает 15 граммов, что является крупным размером.

Уголовное дело было возбуждено по п."г ч.4 ст. 228.1. УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Максимальный срок наказания по этой статье предусматривает лишение свободы на 20 лет. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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