В Москве после операции умер ребенок
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Маленькая девочка умерла после операции в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя главка СК Юлия Иванова.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Маленькая девочка умерла после операции в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя главка СК Юлия Иванова.
Девочку 2013 года рождения 19 октября прооперировали в клинике детской
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, следователи назначили судмедэкспертизу. В рамках расследования будет также дана правовая оценка всем медицинским работникам, делавшим операциюи оказывавшим помощь ребенку.