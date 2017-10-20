В Москве после операции умер ребенок

Девочку 2013 года рождения 19 октября прооперировали в клинике детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. В этот же день состояние ребенка ухудшилось, из-за чего ее перевели в палату интенсивной терапии. Несмотря на оказанную помощь, девочка скончалась.