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15:31 (мск), источник: РИА Новости

В Москве после операции умер ребенок

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Маленькая девочка умерла после операции в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя главка СК Юлия Иванова.

Девочку 2013 года рождения 19 октября прооперировали в клинике детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. В этот же день состояние ребенка ухудшилось, из-за чего ее перевели в палату интенсивной терапии. Несмотря на оказанную помощь, девочка скончалась.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинениесмерти по неосторожности».

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, следователи назначили судмедэкспертизу. В рамках расследования будет также дана правовая оценка всем медицинским работникам, делавшим операциюи оказывавшим помощь ребенку.

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