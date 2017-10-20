СК начал проверку по факту гибели плода в перинатальном центре Ангарска
Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.
Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.
Внутриутробная гибель плода произошла в перинатальном центре Ангарска. По данному факту сотрудники СКР начали доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что сейчас проводится служебная проверка в учреждении.
Напомним, в 2015 году в этом же перинатальном центре скончалась жительница Ангарска через несколько часов после родов. При этом медики сообщили мужу о смерти жены спустя шесть часов.
Позже министерство здравоохранения Иркутской области выявило ряд нарушений в Ангарском перинатальном центре по результатам проверки, проведенной по факту смерти пациентки после родов. Женщине была оказана медицинская помощь не в полном объеме.