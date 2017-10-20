СК начал проверку по факту гибели плода в перинатальном центре Ангарска

Внутриутробная гибель плода произошла в перинатальном центре Ангарска. По данному факту сотрудники СКР начали доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что сейчас проводится служебная проверка в учреждении.

Напомним, в 2015 году в этом же перинатальном центре скончалась жительница Ангарска через несколько часов после родов. При этом медики сообщили мужу о смерти жены спустя шесть часов.