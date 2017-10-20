Защита новосибирского экс-губернатора оспорит приговор

Сторона защиты будет обжаловать вынесенный сегодня обвинительный приговор новосибирскому экс-губернатору Василию Юрченко. Об этом заявил после завершения процесса в Центральном райсуде Новосибирска адвокат Александр Балян.

«Приговор считаем незаконным и необоснованным. Обжаловать, конечно, будем. Как, когда, в каком объеме и на каких основаниях — вы все увидите и услышите», — пообещал господин Балян.

На подачу апелляции у Василия Юрченко есть месяц после получения текста приговора. Сам экс-губернатор был немногословен.

«Комментариев не будет. Вы все видели и слышали. Комментариев не будет сегодня», — ответил Василий Юрченко на просьбу журналистов высказать свое мнение по поводу приговора.

Напомним, Василий Юрченко, возглавлявший область в 2010—2014 годы, был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с запретом занимать должности государственной службы в течение такого же срока.

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Кроме того, компания «ГазТрансКом» в порядке гражданского судопроизводства может требовать от него возмещения убытков. Их сумму суд снизил до 136 тыс. руб. При этом суд постановил снять арест со всего имущества экс-губернатора, наложенный в ходе расследования этого дела.

«ГазТрансКому» принадлежал участок в центре Новосибирска, который, как установил райсуд, был продан фирме «Тактика» ниже рыночной цены в 2010 году (тогда господин Юрченко занимал пост первого вице-губернатора). В результате, «ГазТрансКому» был нанесен ущерб в 14 млн руб. В 2010 году компания принадлежала Новосибирской области, в ноябре 2016 года 100% акций АО «ГазТрансКом» были проданы на приватизационных торгах одной из структур «Газпрома».

Будет ли прокуратура оспаривать решение райсуда, в надзорном органе решат после изучения текста приговора.