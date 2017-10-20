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14:19 (мск), источник: Om1.ru

На окраине Омска трое 14-летних школьников избили взрослого мужчину до госпитализации

Подростки били 33-летнего омича руками и ногами, но тот был так пьян, что не имел сил сопротивляться.

Накануне, 19 октября, на улице Донецкой в микрорайоне «Первокирпичный» у границы города трое подростков напали на взрослого мужчину. Как сообщает управление Росгвардии по Омской области, их в 13:30 застукали на месте преступления сотрудники вневедомственной охраны. Школьники втроём били пьяного руками и ногами. Нетрезвый мужчина был не в состоянии даже увернуться от ударов — не то что сопротивляться.

Росгвардейцы задержали подростков и вызвали скорую помощь. Медики увезли 33-летнего омича в больницу.

Всем юным агрессорам оказалось по 14 лет. Росгвардейцы сообщили о драке их родителям и доставили подростков в полицию. Выяснилось, что школьники набросились на мужчину из хулиганских побуждений. Видимо, ребята так развлекались.

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