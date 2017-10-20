Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено

Источник: VLADNEWS

Следствие по делу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева окончено: опубликовано официальное заявление Генеральной прокуратуры о том, что в деле утверждено обвинительное заключение, а также о том, что место рассмотрения дела (его территориальную подсудность) определит Верховный Суд РФ, сообщает РИА VladNews.

«Сегодня, 20 октября 2017 года, Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра г. Владивостока, бывшего директора муниципального унитарного предприятия «Дороги Владивостока» и генерального директора акционерного общества «Востокцемент». В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. «а» ч. 2, 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год мэр г. Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем при содействии директора МУП «Дороги Владивостока» он обеспечил победу в конкурсе указанного муниципального предприятия и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы «Востокцемент».

В результате деятельности названных лиц близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний группы «Востокцемент» дивиденды в размере 471,7 млн рублей.

Кроме того, МУПВ «Дороги Владивостока» причинен ущерб на 143,6 млн рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость аналогичной продукции других поставщиков.