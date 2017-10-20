В Волжском объявлена награда за информацию о возможном убийце 2 девушек

Как сообщила корреспонденту руководитель пресс-службы администрации города, денежная награда будет вручена тому, кто сообщит сведения, которые будут способствовать поимке подозреваемого.

«Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, а также иных сведениях, способствующих его задержанию, просим обратиться по телефонам +8 (8443) 25−89−01 , 42−12−93», — отметили в мэрии Волжского.