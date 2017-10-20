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15:52 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волжском объявлена награда за информацию о возможном убийце 2 девушек

Глава Волжского Игорь Воронин объявил вознаграждение в размере 700 000 рублей за информацию о местонахождении мужчины, подозреваемом в убийстве двух пропавших девушек.

Как сообщила корреспонденту руководитель пресс-службы администрации города, денежная награда будет вручена тому, кто сообщит сведения, которые будут способствовать поимке подозреваемого.

«Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, а также иных сведениях, способствующих его задержанию, просим обратиться по телефонам +8 (8443) 25−89−01, 42−12−93», — отметили в мэрии Волжского.

Добавим, что правоохранители продолжают поиски 31-летнего Александра Масленникова. Мужчина подозревается в возможном убийстве двух девушек, исчезнувших в Волжском 13 октября. 29-летняя Дарья Лабутина и 28-летняя Ольга Шапошникова пошли в тот день в караоке-бар и не вернулись. Последний раз их видели выходящими из заведения Voice в компании Александра Масленникова. Мужчину в настоящее время тоже не удается найти.

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