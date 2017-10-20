В Волжском объявлена награда за информацию о возможном убийце 2 девушек
Глава Волжского Игорь Воронин объявил вознаграждение в размере 700 000 рублей за информацию о местонахождении мужчины, подозреваемом в убийстве двух пропавших девушек.
Глава Волжского Игорь Воронин объявил вознаграждение в размере 700 000 рублей за информацию о местонахождении мужчины, подозреваемом в убийстве двух пропавших девушек.
Как сообщила корреспонденту руководитель
«Всех, кому
Добавим, что правоохранители продолжают поиски 31-летнего Александра Масленникова. Мужчина подозревается в возможном убийстве двух девушек, исчезнувших в Волжском 13 октября. 29-летняя Дарья Лабутина и 28-летняя Ольга Шапошникова пошли в тот день в