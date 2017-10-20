Житель Перми отправится в колонию за сбыт алкоголя кустарного производства
Мужчина хранил более 4,5 тысяч бутылок алкоголя, не соответствующего требованиям ГОСТа, на
Мужчина хранил более 4,5 тысяч бутылок алкоголя, не соответствующего требованиям ГОСТа, на
В Перми вступил в силу приговор в отношении 35-летнего местного жителя, которого признали виновным в незаконном сбыте алкогольной продукции кустарного производства, сообщает краевая прокуратура.
Было установлено, что в декабре 2015 года обвиняемый приобрел более 4,5 тысяч бутылок алкоголя кустарного производства для продажи. Товар он хранил на территории
Ущерб, нанесенный правообладателям, указанных товарных знаков составил более 2,2 млн рублей.
Суд приговорил мужчину к году и семи месяцам лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.