Житель Перми отправится в колонию за сбыт алкоголя кустарного производства

В Перми вступил в силу приговор в отношении 35-летнего местного жителя, которого признали виновным в незаконном сбыте алкогольной продукции кустарного производства, сообщает краевая прокуратура.



Было установлено, что в декабре 2015 года обвиняемый приобрел более 4,5 тысяч бутылок алкоголя кустарного производства для продажи. Товар он хранил на территории мини-рынка «Гача». Также он незаконно использовал товарные знаки, в том числе, Hennessy, «Кизляр», «Пять озер», «Хортиця», «Парламент», Beluga, Jack Daniels, Bacardi, Olmeca.



Ущерб, нанесенный правообладателям, указанных товарных знаков составил более 2,2 млн рублей.



Суд приговорил мужчину к году и семи месяцам лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.