Полиция назвала видео с ДТП со спорткаром в Ростове-на-Дону смонтированным

По данным полиции, вечером 11 октября на улице Шолохова 29-летняя женщина за рулем Audi R8 сбила 32-летнего пешехода, который, по предварительным данным правоохранителей, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина погиб.

Спустя некоторое время на Telegram-канале Mash появилось видео. Оно сопровождалось подписью: «Киношники в Ростове случайно сняли гибель пешехода под колесами Audi R8, снимая рекламу для Audi. Теперь рекламные материалы реально фигурируют в материалах дела».

«В отношении водителя Audi возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Проводится расследование. По предварительным данным, видеоролик, размещенный в сети интернет, имеет признаки монтажа и не соответствует действительности», — сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.