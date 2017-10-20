Полиция назвала видео с ДТП со спорткаром в Ростове-на-Дону смонтированным

По данным полиции, вечером 11 октября на улице Шолохова 29-летняя женщина за рулем Audi R8 сбила 32-летнего пешехода, который, по предварительным данным правоохранителей, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина погиб.
Спустя некоторое время на
«В отношении водителя Audi возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Проводится расследование. По предварительным данным, видеоролик, размещенный в сети интернет, имеет признаки монтажа и не соответствует действительности», — сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
По информации полиции, с 2015 года водитель Audi 54 раза привлекалась к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Большинство нарушений связаны с превышением скорости. В настоящее время мера пресечения ей не избрана, автомобиль изъят и помещен на охраняемую стоянку. Прокуратура области взяла ход расследования на контроль.