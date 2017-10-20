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16:13 (мск), источник: РИА Новости

Полиция назвала видео с ДТП со спорткаром в Ростове-на-Дону смонтированным

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Видеоролик с участием автомобилей Audi, на котором, предположительно, запечатлено смертельное ДТП в Ростове-на-Дону, имеет признаки монтажа, считают в ГУМВД России по Ростовской области.

По данным полиции, вечером 11 октября на улице Шолохова 29-летняя женщина за рулем Audi R8 сбила 32-летнего пешехода, который, по предварительным данным правоохранителей, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина погиб.

Спустя некоторое время на Telegram-канале Mash появилось видео. Оно сопровождалось подписью: «Киношники в Ростове случайно сняли гибель пешехода под колесами Audi R8, снимая рекламу для Audi. Теперь рекламные материалы реально фигурируют в материалах дела».

«В отношении водителя Audi возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Проводится расследование. По предварительным данным, видеоролик, размещенный в сети интернет, имеет признаки монтажа и не соответствует действительности», — сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

По информации полиции, с 2015 года водитель Audi 54 раза привлекалась к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Большинство нарушений связаны с превышением скорости. В настоящее время мера пресечения ей не избрана, автомобиль изъят и помещен на охраняемую стоянку. Прокуратура области взяла ход расследования на контроль.

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