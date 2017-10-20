В Перми будут судить кондуктора, которая не обратила внимание на умирающую пассажирку

Инцидент произошел в начале января этого года. Когда автобус приехал на конечную остановку, кондуктор заметила, что одна из пассажирок не вышла из салона. Не придав этому значения, маршрутка начала новый рейс, время в пути в среднем составляет полтора часа. Через некоторое время она все-таки взглянула на молодую женщину, поняв, что ей плохо.
Водитель вызвал скорую, прибывшие медики доставили пассажирку в больницу, где ей поставили диагноз: «инсульт». В надзорном ведомстве пояснили, что в силу своих профессиональных обязанностей кондуктор должна была оказать первую помощь.
Дело будет рассматривать мировой судья.