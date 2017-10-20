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15:12 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми будут судить кондуктора, которая не обратила внимание на умирающую пассажирку

ПЕРМЬ, 20 октября, ФедералПресс. В Перми перед судом предстанет кондуктор одного из автобусов ООО «Дизель», которая не обратила внимание на женщину с инсультом, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Инцидент произошел в начале января этого года. Когда автобус приехал на конечную остановку, кондуктор заметила, что одна из пассажирок не вышла из салона. Не придав этому значения, маршрутка начала новый рейс, время в пути в среднем составляет полтора часа. Через некоторое время она все-таки взглянула на молодую женщину, поняв, что ей плохо.

Водитель вызвал скорую, прибывшие медики доставили пассажирку в больницу, где ей поставили диагноз: «инсульт». В надзорном ведомстве пояснили, что в силу своих профессиональных обязанностей кондуктор должна была оказать первую помощь.

Дело будет рассматривать мировой судья.

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