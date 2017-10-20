В Воронеже завели дело о падении моста на людей
В Воронеже возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, ставшем причиной тяжкого вреда здоровью, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
В Воронеже возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, ставшем причиной тяжкого вреда здоровью, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
Как выяснили следователи, в августе на заводе мостовых конструкций происходила погрузка на автомобиль 40-тонного металлического элемента. Газорезчик строповал металлоконструкцию и подавал команды машинисту мостового крана. Стропальщики в кузове автомобиля должны были принять груз и установить его на деревянные подкладки. Но массивная конструкция завалилась на стропальщиков, двое рабочих получили травмы, оцененные как тяжкий вред здоровью.
— Ответственным за безопасное производство работ является мастер участка. Он не обеспечил безопасную укладку груза, исключающую возможность его падения, опрокидывания и разваливания. Результатом стал групповой несчастный случай с тяжелыми последствиями, — рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа Матвей Сладких.
Уголовное дело возбуждено по статье 143 УК РФ.