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15:29 (мск), источник: "Российская газета"

В Воронеже завели дело о падении моста на людей

В Воронеже возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, ставшем причиной тяжкого вреда здоровью, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как выяснили следователи, в августе на заводе мостовых конструкций происходила погрузка на автомобиль 40-тонного металлического элемента. Газорезчик строповал металлоконструкцию и подавал команды машинисту мостового крана. Стропальщики в кузове автомобиля должны были принять груз и установить его на деревянные подкладки. Но массивная конструкция завалилась на стропальщиков, двое рабочих получили травмы, оцененные как тяжкий вред здоровью.

— Ответственным за безопасное производство работ является мастер участка. Он не обеспечил безопасную укладку груза, исключающую возможность его падения, опрокидывания и разваливания. Результатом стал групповой несчастный случай с тяжелыми последствиями, — рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа Матвей Сладких.

Уголовное дело возбуждено по статье 143 УК РФ.

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