В Воронеже завели дело о падении моста на людей

Как выяснили следователи, в августе на заводе мостовых конструкций происходила погрузка на автомобиль 40-тонного металлического элемента. Газорезчик строповал металлоконструкцию и подавал команды машинисту мостового крана. Стропальщики в кузове автомобиля должны были принять груз и установить его на деревянные подкладки. Но массивная конструкция завалилась на стропальщиков, двое рабочих получили травмы, оцененные как тяжкий вред здоровью.