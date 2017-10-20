В Самаре пенсионерка «загнала» грабителя в руки полицейских

История началась стандартно: злоумышленник выбрал в качестве своей жертвы пожилую женщину, которая, как он, видимо, предполагал, будет легкой добычей. Молодой человек подбежал к пенсионерке, когда она шла между домов, расположенных на улицах Рижской и 40 лет Пионерии. Вырвав из рук женщины сумку, в которой, к слову, находились документы, сотовый телефон, деньги и другие ценные вещи, грабитель пустился наутек. Однако старушка не растерялась и кинулась вслед за ним с криками вернуть сумку.

Погоня закончилась быстро: забежав за угол дома, молодой человек неожиданно наткнулся на компанию мужчин. Те, увидев в его руках женскую сумку и услышав крики, остановили подозрительного «бегуна». В этот же момент к ним подбежала пенсионерка и рассказала о случившемся.

Как оказалось, молодой человек наткнулся на сотрудников уголовного розыска ОП № 7 по Самаре и одного из подразделений ГУФСИН по Самарской области. В тот день они как раз проводили мероприятия по отработке административной территории. Они задержали грабителя и доставили его в отдел полиции. Сумку вернули пострадавшей.