В Самаре пенсионерка «загнала» грабителя в руки полицейских
На днях в Самаре полицейские случайно поймали самого неудачливого уличного грабителя, и помогла им в этом 76-летняя пенсионерка.
На днях в Самаре полицейские случайно поймали самого неудачливого уличного грабителя, и помогла им в этом 76-летняя пенсионерка.
История началась стандартно: злоумышленник выбрал в качестве своей жертвы пожилую женщину, которая, как он, видимо, предполагал, будет легкой добычей. Молодой человек подбежал к пенсионерке, когда она шла между домов, расположенных на улицах Рижской и 40 лет Пионерии. Вырвав из рук женщины сумку, в которой, к слову, находились документы, сотовый телефон, деньги и другие ценные вещи, грабитель пустился наутек. Однако старушка не растерялась и кинулась вслед за ним с криками вернуть сумку.
Погоня закончилась быстро: забежав за угол дома, молодой человек неожиданно наткнулся на компанию мужчин. Те, увидев в его руках женскую сумку и услышав крики, остановили подозрительного «бегуна». В этот же момент к ним подбежала пенсионерка и рассказала о случившемся.
Как оказалось, молодой человек наткнулся на сотрудников уголовного розыска ОП № 7 по Самаре и одного из подразделений ГУФСИН по Самарской области. В тот день они как раз проводили мероприятия по отработке административной территории. Они задержали грабителя и доставили его в отдел полиции. Сумку вернули пострадавшей.
«По данным полиции, злоумышленник — 23-летний житель Самары, в прошлом уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Несколько лет назад молодой человек привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», — сообщили в