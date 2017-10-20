Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком в Усольском районе Иркутской области
Автомобилист скончался на месте ДТП.
Автомобилист скончался на месте ДТП.
Водитель автомобиля Toyota Nadia погиб при столкновении с МАЗом в Усольском районе Иркутской области сегодня, 20 октября. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в УГИБДД по Иркутской области.
Предварительно установлено, что водитель Toyota Nadia двигался в сторону Иркутска. В
По результатам проверки будет принято правовое решение.