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17:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком в Усольском районе Иркутской области

Автомобилист скончался на месте ДТП.

Водитель автомобиля Toyota Nadia погиб при столкновении с МАЗом в Усольском районе Иркутской области сегодня, 20 октября. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в УГИБДД по Иркутской области.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Nadia двигался в сторону Иркутска. В какой-то момент он выехал на «встречку» и врезался в МАЗ.

По результатам проверки будет принято правовое решение.

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