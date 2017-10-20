В Свердловской области мошенники похитили со счетов банков 61,5 млн рублей

Отмечается, что два уроженца Свердловской области обвиняются в совершении преступлений по статье «неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество в указанной сфере».

По данным предварительного следствия, в марте 2015 года обвиняемые совместно с другими лицами совершили «неправомерный доступ» к охраняемой законом компьютерной информации, хранившейся в рабочем компьютере коммерческой фирмы, предоставлявшей услуги по оплате мобильной связи в Мордовии.

«С помощью этой информации они произвели списание денежных средств общества в сумме свыше 1 миллиона рублей на свои банковские счета. Аналогичное преступление обвиняемые и иные неустановленные лица совершили в декабре того же года в отношении одного из банков, похитив со счета кредитной организации более 60,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении неустановленных соучастников преступления расследование продолжается.