Подрядчик ответит за хищение при ремонте здания Совмина Крыма

«В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре 2016 года заказчиком в лице органа государственной власти заключены два договора с коммерческой фирмой на выполнение работ по капитальному ремонту здания и отопления на общую сумму свыше 36 миллионов рублей. В ходе выполнения работ подрядчиком изготовлены акты о приемке оказанных услуг, где отображены недостоверные сведения относительно примененных на объекте материалов, которые незаконно подписаны должностными лицами бюджетного учреждения. Противоправные действия начальника учреждения и его первого заместителя, а также директора частного предприятия привели к необоснованному перечислению в адрес подрядчика суммы более 8 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-служба МВД по Республике Крым.