Подрядчик ответит за хищение при ремонте здания Совмина Крыма

Дело было возбуждено по материалам МВД, ФСБ при содействии аппарата Совета министров Республики Крым.
«В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре 2016 года заказчиком в лице органа государственной власти заключены два договора с коммерческой фирмой на выполнение работ по капитальному ремонту здания и отопления на общую сумму свыше 36 миллионов рублей. В ходе выполнения работ подрядчиком изготовлены акты о приемке оказанных услуг, где отображены недостоверные сведения относительно примененных на объекте материалов, которые незаконно подписаны должностными лицами бюджетного учреждения. Противоправные действия начальника учреждения и его первого заместителя, а также директора частного предприятия привели к необоснованному перечислению в адрес подрядчика суммы более 8 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-служба МВД по Республике Крым.
Экс-чиновникам, ответственным за подписание акта выполненных работ, предъявлено обвинение, они задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее крымские СМИ сообщали, что средства были украдены при ремонте двора Совета министров Республики Крым.