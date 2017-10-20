Челябинец продал арендованную квартиру за 1,37 млн рублей

Полицейские задержали 23-летнего челябинца, который продал арендованную квартиру добросовестному покупателю, — в отношении подозреваемого возбудили дело о мошенничестве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина использовал поддельный паспорт для аренды квартиры в Курчатовском районе Челябинска. Затем он изготовил подложные документы о праве собственности на жилье и разметил объявление о продаже квартиры в интернете. На основании фиктивных документов квартира была продана за 1,37 млн рублей.