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15:55 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинец продал арендованную квартиру за 1,37 млн рублей

Молодой человек подделал документы о праве собственности на жилье.

Полицейские задержали 23-летнего челябинца, который продал арендованную квартиру добросовестному покупателю, — в отношении подозреваемого возбудили дело о мошенничестве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина использовал поддельный паспорт для аренды квартиры в Курчатовском районе Челябинска. Затем он изготовил подложные документы о праве собственности на жилье и разметил объявление о продаже квартиры в интернете. На основании фиктивных документов квартира была продана за 1,37 млн рублей.

По данному факту возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый арестован. Полицейские продолжают мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, действовавших в сговоре с организатором.

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