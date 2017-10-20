В Омске водитель маршрутки избил пассажира за отказ другого пассажира оплатить проезд
После этого водитель поехал дальше по маршруту.
После этого водитель поехал дальше по маршруту.
В соцсетях обсуждают конфликт, который разгорелся сегодня утром в маршрутке № 307 (ОБИ — ж/д вокзал). По словам очевидцев, около 8:00 утра на остановке «Телецентр» водитель поспорил с пассажиром, который, по его мнению, не рассчитался за проезд. При этом он отказался выпускать других людей, которым нужно было выйти на остановке — он просто заблокировал автоматическую дверь, аргументируя это тем, что за проезд нужно рассчитываться.
Пассажиры, которые утром торопились на работу, стали возмущаться. В итоге водитель открыл дверь, несколько человек вышли, но после этого маршрутка не тронулась с места.
— Молодой человек, ближе всех стоявший к водителю, начал говорить, что такой его поступок
После этого водитель вернулся в салон, постоял еще некоторое время, причем оставшиеся пассажиры не решались