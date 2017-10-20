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15:51 (мск), источник: Om1.ru

В Омске водитель маршрутки избил пассажира за отказ другого пассажира оплатить проезд

После этого водитель поехал дальше по маршруту.

В соцсетях обсуждают конфликт, который разгорелся сегодня утром в маршрутке № 307 (ОБИ — ж/д вокзал). По словам очевидцев, около 8:00 утра на остановке «Телецентр» водитель поспорил с пассажиром, который, по его мнению, не рассчитался за проезд. При этом он отказался выпускать других людей, которым нужно было выйти на остановке — он просто заблокировал автоматическую дверь, аргументируя это тем, что за проезд нужно рассчитываться.

Пассажиры, которые утром торопились на работу, стали возмущаться. В итоге водитель открыл дверь, несколько человек вышли, но после этого маршрутка не тронулась с места.

— Молодой человек, ближе всех стоявший к водителю, начал говорить, что такой его поступок когда-нибудь будет наказан. Водителю такая фраза явно пришлась не по душе. Он вышел из-за руля, вывел этого парня и на глазах у пассажиров автобуса и омичей на остановке, начал сильно его избивать. На защиту невиновного парня выбежали мужчины из маршрутного транспортного средства, подбежали люди с остановки, и начали разнимать, — сообщает сайт «Пульс Live» со ссылкой на очевидцев.

После этого водитель вернулся в салон, постоял еще некоторое время, причем оставшиеся пассажиры не решались что-либо возразить, а затем поехал дальше по маршруту. Отмечается, что инцидент снимали на видео и собираются предъявить его в ГИБДД. Очевидцы называют даже госномер маршрутки — Т 317 УМ 55 RUS.

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