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15:59 (мск), источник: Tengrinews

Получившая травму в Египте Аружан Саин продолжит лечение на родине

Общественница Аружан Саин, сломавшая руку в Египте, вернулась в Казахстан, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Дальнейшее лечение известный продюсер и директор добровольного общества милосердия «ДОМ» продолжит на родине. Саин поблагодарила всех, кто ее поддержал и оказал помощь.

«Сегодня я вернулась в Казахстан, дальнейшее лечение буду проходить у наших врачей, спасибо страховой компании, которая покрыли все расходы по этому страховому случаю. Стоимость пока не знаю. Огромная благодарность врачам в Египте, которые сопровождали нас с самого начала и до посадки в самолет. Также благодарю консула Казахстана в Египте. Настроение у меня позитивное», — рассказала она.

Напомним, во время купания Аружан Саин ее сбила моторная лодка, в результате чего Саин получила перелом руки. Женщину сразу вытащили из воды, а после увезли в больницу.

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