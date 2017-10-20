Получившая травму в Египте Аружан Саин продолжит лечение на родине

«Сегодня я вернулась в Казахстан, дальнейшее лечение буду проходить у наших врачей, спасибо страховой компании, которая покрыли все расходы по этому страховому случаю. Стоимость пока не знаю. Огромная благодарность врачам в Египте, которые сопровождали нас с самого начала и до посадки в самолет. Также благодарю консула Казахстана в Египте. Настроение у меня позитивное», — рассказала она.