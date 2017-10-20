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16:15 (мск), источник: Sputnik

ГУ МВД Москвы: узбекские мигранты в лидерах по числу нарушений закона

Главное управление МВД России по Москве подвело итоги работы по выявлению и пресечению противоправных действий со стороны приезжих, всего было зафиксировано около 4,5 тысячи преступлений.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Полиция Москвы озвучило статистику преступлений, совершенных иностранными гражданами. В лидерах оказались бывшие союзные республики, чьих граждан больше всего и находится в российской столице.

«В текущем году иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Москвы совершено более 4,5 тысячи преступлений. Наибольшее количество преступлений совершено выходцами из республик Узбекистан, Украина и Киргизия», — сказал руководитель Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов на заседании в Совете Федерации.

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В этих показателях нет ничего удивительного, так как в процентном соотношении именно представителей этих стран больше всего находится на территории России и Москвы в частности.

При этом общее количество совершенных мигрантами преступлений сократилось в 2017 году на 17%.

Кроме того, столичными полицейскими были подведены итоги работы по выявлению фактов незаконной миграции на территории столичного региона. По данным столичного управления МВД, сейчас в Москве находится порядка 1,3 миллиона иностранных граждан, 70% из которых — для осуществления трудовой деятельности.

Оперативниками в ходе рейдов было выявлено несколько сотен фактов незаконного пребывания в Российской Федерации, по данному факту заведено 1659 уголовных дел.

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