Силовики возбудили уголовное дело после нападения на воронежца с 15 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой» по факту нападения на воронежца, который нёс в пакете 15 млн рублей. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе управления МВД по региону в пятницу, 20 октября.

Правоохранители продолжают устанавливать личности подозреваемых.

Нападение на воронежца произошло поздним вечером 17 октября. По словам пострадавшего, неизвестные ударили его по голове и отобрали пакет с 15 млн рублей. Инцидент записали камеры видеонаблюдения. Полиция проверяет информацию о количестве денег, которых лишился заявитель.