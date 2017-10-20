Силовики возбудили уголовное дело после нападения на воронежца с 15 млн рублей
Личности разбойников устанавливаются.
Личности разбойников устанавливаются.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой» по факту нападения на воронежца, который нёс в пакете 15 млн рублей. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в
Правоохранители продолжают устанавливать личности подозреваемых.
Нападение на воронежца произошло поздним вечером 17 октября. По словам пострадавшего, неизвестные ударили его по голове и отобрали пакет с 15 млн рублей. Инцидент записали камеры видеонаблюдения. Полиция проверяет информацию о количестве денег, которых лишился заявитель.
В свою очередь, коллеги потерпевшего попросили откликнуться свидетелей грабежа. Их показания могли бы помочь раскрыть преступление и поймать грабителей. Всех, кто может