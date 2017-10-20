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17:08 (мск), источник: Вести - Воронеж

Силовики возбудили уголовное дело после нападения на воронежца с 15 млн рублей

Личности разбойников устанавливаются.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой» по факту нападения на воронежца, который нёс в пакете 15 млн рублей. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе управления МВД по региону в пятницу, 20 октября.

Правоохранители продолжают устанавливать личности подозреваемых.

Нападение на воронежца произошло поздним вечером 17 октября. По словам пострадавшего, неизвестные ударили его по голове и отобрали пакет с 15 млн рублей. Инцидент записали камеры видеонаблюдения. Полиция проверяет информацию о количестве денег, которых лишился заявитель.

В свою очередь, коллеги потерпевшего попросили откликнуться свидетелей грабежа. Их показания могли бы помочь раскрыть преступление и поймать грабителей. Всех, кто может что-либо рассказать об инциденте, просят позвонить по номеру телефона — 8−920−405−02−22.

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