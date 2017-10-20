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17:24 (мск), источник: Volga News

Главу Нефтегорского района Владимира Корнева заключили под стражу

В пятницу, 20 октября, в Самарском райсуде Самары была избрана мера пресечения для главы Нефтегорского района, его обвиняют в получении взятки.

По решению суда Владимира Корнева заключили под стражу на один месяц и трое суток — до 19 ноября 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, по версии следствия, в 2010 г. глава района помог застройщику получить (продлить) разрешение на строительство, а за это получил квартиру в строящемся доме на ул. Мира в Нефтегорске. Стоимость этого жилья составляла более 700 тыс. рублей.

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