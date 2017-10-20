Сотрудники автомойки угнали и разбили BMW в Костанае
Инцидент произошел 20 октября около 6 часов утра на пересечении улиц Майлина и Дощанова, сообщает alau.kz.
Инцидент произошел 20 октября около 6 часов утра на пересечении улиц Майлина и Дощанова, сообщает alau.kz.
Как рассказали в
Хозяин автомобиля оставил его на мойке. Выехав из автомойки, злоумышленники совершили аварию. В результате ДТП потерпевшему нанесен материальный ущерб..
В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье «Неправомерное завладение автомобилем» и по ст. 610 КоАП РК, назначены экспертизы.