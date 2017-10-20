Сотрудники автомойки угнали и разбили BMW в Костанае

Как рассказали в пресс-службе ДВД Костанайской области, 19-летний водитель, управляя автомашиной BMW, не справился с управлением и совершил наезд на бордюр, затем на дерево. Пострадавших в ДТП нет. В ходе выяснения обстоятельств аварии полицейские установили, что трое парней в возрасте 19 и 18 лет, работающие мойщиками машин, решили угнать BMW и покататься по городу.



Хозяин автомобиля оставил его на мойке. Выехав из автомойки, злоумышленники совершили аварию. В результате ДТП потерпевшему нанесен материальный ущерб..



В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье «Неправомерное завладение автомобилем» и по ст. 610 КоАП РК, назначены экспертизы.