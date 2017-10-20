Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смена тренда: Эстония развернулась лицом к России - СМИ
Секс сокращает жизнь
Тарасова назвала кошмарным выступление лучшего фигуриста РФ
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
17:51 (мск), источник: РИА Новости

В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

ВАРШАВА, 20 окт — РИА Новости. Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра на юго-востоке Польши, сообщает радиостанция RFM FM.

Один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина, на вид около 27 лет, напал на посетителей торгового центра «VIVO!"в Сталёва-Воле Прикарпатского воеводства. Мужчина вошел в здание и начал наносить людям удары ножом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция задержала нападавшего. Правоохранители выясняют мотивы нападения и были ли у мужчины сообщники.

Во время загрузки произошла ошибка.
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Карзай сделал важное заявление о Путине
Почему ученые призвали не уступать пожилым людям место в транспорте
Мединского не стали лишать ученой степени
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Ространснадзор назвал рискованным положение 6-10 авиакомпаний
Новая антитабачная концепция: за окурки придется платить налог
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
Раскопки опровергли представления о потерях в войнах в Крыму
Спорт
Российский футбол уходит в отрыв Итоги последних триумфов и неудач отечественных клубов на международной арене
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь