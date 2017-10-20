В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра
ВАРШАВА, 20 окт — РИА Новости. Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра на
ВАРШАВА, 20 окт — РИА Новости. Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра на
Один человек погиб, еще восемь получили ранения.
Мужчина, на вид около 27 лет, напал на посетителей торгового центра «VIVO!"в
Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Полиция задержала нападавшего. Правоохранители выясняют мотивы нападения и были ли у мужчины сообщники.