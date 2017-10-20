В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

Один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Мужчина, на вид около 27 лет, напал на посетителей торгового центра «VIVO!"в Сталёва-Воле Прикарпатского воеводства. Мужчина вошел в здание и начал наносить людям удары ножом.

Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.