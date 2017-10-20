В Кабуле прогремел взрыв в мечети, сообщили СМИ

По сообщению телеканала, смертник подорвал себя в мечети имама Замана.

Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на очевидцев, за взрывом последовала стрельба.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние «Исламского государства"*.