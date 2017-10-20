В Кабуле прогремел взрыв в мечети, сообщили СМИ
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Взрыв произошел в мечети в столице Афганистана Кабуле, сообщил телеканал Tolo News.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Взрыв произошел в мечети в столице Афганистана Кабуле, сообщил телеканал Tolo News.
По сообщению телеканала, смертник подорвал себя в мечети имама Замана.
Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на очевидцев, за взрывом последовала стрельба.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние «Исламского государства"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.