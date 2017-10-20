Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин назвал главные ошибки Рф и Запада за последние 15 лет
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Мы с Андреем в грязи»: жена Аршавина обвиняет Барановскую
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
17:40 (мск), источник: РИА Новости

В Кабуле прогремел взрыв в мечети, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Взрыв произошел в мечети в столице Афганистана Кабуле, сообщил телеканал Tolo News.

По сообщению телеканала, смертник подорвал себя в мечети имама Замана.

Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на очевидцев, за взрывом последовала стрельба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние «Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Карзай сделал важное заявление о Путине
Почему ученые призвали не уступать пожилым людям место в транспорте
Мединского не стали лишать ученой степени
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Ространснадзор назвал рискованным положение 6-10 авиакомпаний
Новая антитабачная концепция: за окурки придется платить налог
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра
Раскопки опровергли представления о потерях в войнах в Крыму
Спорт
Российский футбол уходит в отрыв Итоги последних триумфов и неудач отечественных клубов на международной арене
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь