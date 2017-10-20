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17:58 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе нашли очередную «резиновую квартиру» с 10 иностранцами

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. В крымской столице силовики выявили квартиру, в которой были зарегистрированы 10 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе проведения проверки участковыми уполномоченными полиции был выявлен факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан 51-летним местным жителем. Как выяснилось, 10 граждан одной из стран Закавказья за денежное вознаграждение были зарегистрированы в домовладении подозреваемого. Однако при этом фактически мужчина жилую площадь для проживания не предоставлял. Подозреваемый признался в совершении данного преступления», — сообщают силовики.

В отношении предприимчивого симферопольца возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация). Наказание предусматривает до трех лет лишения свободы.

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