В Симферополе нашли очередную «резиновую квартиру» с 10 иностранцами

«В ходе проведения проверки участковыми уполномоченными полиции был выявлен факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан 51-летним местным жителем. Как выяснилось, 10 граждан одной из стран Закавказья за денежное вознаграждение были зарегистрированы в домовладении подозреваемого. Однако при этом фактически мужчина жилую площадь для проживания не предоставлял. Подозреваемый признался в совершении данного преступления», — сообщают силовики.