В Национальном парке Ташкента рабочие нашли человеческие кости
В настоящее время оперативники выясняют, кому могли принадлежать останки.
В настоящее время оперативники выясняют, кому могли принадлежать останки.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Рабочие нашли человеческие кости, когда рыли котлован в Национальном парке Ташкента, передает издание nuz.uz.
О находке строители сообщили правоохранителям, после чего судмедэксперты забрали кости на экспертизу.
Сейчас оперативники выясняют, кому могли принадлежать останки.
Пока эксперты не могут назвать причину смерти и дату гибели человека.