Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Липницкая показала изменившуюся фигуру – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
21:39 (мск), источник: Sputnik

В Национальном парке Ташкента рабочие нашли человеческие кости

В настоящее время оперативники выясняют, кому могли принадлежать останки.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Рабочие нашли человеческие кости, когда рыли котлован в Национальном парке Ташкента, передает издание nuz.uz.

О находке строители сообщили правоохранителям, после чего судмедэксперты забрали кости на экспертизу.

Сейчас оперативники выясняют, кому могли принадлежать останки.

Пока эксперты не могут назвать причину смерти и дату гибели человека.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Национальном парке Ташкента рабочие нашли человеческие кости
Главное за неделю: вояж Кадырова, телевизор-шпион и песенный контроль
Мединский останется доктором исторических наук. Главное
Следователи назвали основные версии смерти актера Марьянова
Ространснадзор назвал рискованным положение 6-10 авиакомпаний
Российской фигуристке не хватило 0,1 балла до мирового рекорда
Полиция: напавший с ножом в Польше не связан с террористами
Главные события недели (видео)
Курс биткоина побил новый рекорд
Спорт
Каррера vs Гаджиев, Гончаренко vs Манчини. Интриги тура РФПЛ Выделяем главные интриги 14-го тура чемпионата России по футболу
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь