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18:29 (мск), источник: РИА Новости

В Кабуле при взрыве в мечети погибли 30 человек

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в столице Афганистана возросло до 30 человек, более 20 получили ранения, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на очевидцев.

Ранее сообщалось о двух погибших и пяти раненых.

По данным телеканала, среди жертв есть женщины и дети.

Смертник подорвал себя в мечети имама Замана в западной части Кабула. Как сообщают очевидцы, за взрывом последовала стрельба. Полиция подтвердила факт взрыва.

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Второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в афганской провинции Гур, по меньшей мере 10 человек погибли, около 20 ранены.

Ответственность за теракты пока не взяла на себя ни одна из группировок.

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