В Кабуле при взрыве в мечети погибли 30 человек

Ранее сообщалось о двух погибших и пяти раненых.

По данным телеканала, среди жертв есть женщины и дети.

Смертник подорвал себя в мечети имама Замана в западной части Кабула. Как сообщают очевидцы, за взрывом последовала стрельба. Полиция подтвердила факт взрыва.

Второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в афганской провинции Гур, по меньшей мере 10 человек погибли, около 20 ранены.