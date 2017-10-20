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22:12 (мск), источник: БЕЛТА

Легковушка сбила ребенка на «зебре» в Минском районе

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Источник: БЕЛТА

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Колодищи Минского района легковушка сбила ребенка на «зебре», сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Авария произошла сегодня около 13.55 по ул. Тюленина вблизи дома 6Б. Водитель 1966 года рождения за рулем автомобиля «Ауди» совершил наезд на 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту ДТП проводится проверка.

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