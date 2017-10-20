Легковушка сбила ребенка на «зебре» в Минском районе

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Колодищи Минского района легковушка сбила ребенка на «зебре», сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Авария произошла сегодня около 13.55 по ул. Тюленина вблизи дома 6Б. Водитель 1966 года рождения за рулем автомобиля «Ауди» совершил наезд на 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.