В Бразилии подросток устроил стрельбу в школе
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в одной из школ в бразильском городе Гояния. Об этом в пятницу сообщает телеканал Globo.
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в одной из школ в бразильском городе Гояния. Об этом в пятницу сообщает телеканал Globo.
В результате ЧП были ранены как минимум пять человек. Сообщается, что стрельбу в здании школы открыл восьмиклассник. Тринадцатилетний подросток задержан и доставлен в полицейский участок.
Его родители работают в военной полиции. Следователи полагают, что оружие школьник похитил именно у них.