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19:03 (мск), источник: Известия

В Бразилии подросток устроил стрельбу в школе

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в одной из школ в бразильском городе Гояния. Об этом в пятницу сообщает телеканал Globo.

В результате ЧП были ранены как минимум пять человек. Сообщается, что стрельбу в здании школы открыл восьмиклассник. Тринадцатилетний подросток задержан и доставлен в полицейский участок.

Его родители работают в военной полиции. Следователи полагают, что оружие школьник похитил именно у них.

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