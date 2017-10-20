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20:15 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших при двух взрывах в Афганистане приблизилось к 60

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Число погибших при двух взрывах в мечетях в Афганистане возросло до 59 человек, 55 получили ранения, сообщил местный телеканал 1TV со ссылкой на МВД.

Ранее сообщалось, что 30 человек погибли и 20 были ранены при взрыве в Кабуле, еще десять человек погибли и 20 получили ранения при взрыве в провинции Гур.

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Смертник подорвал себя в мечети имама Замана в западной части Кабула. Как сообщают очевидцы, за взрывом последовала стрельба. Полиция подтвердила факт взрыва. Среди жертв есть женщины и дети.

Террористическая группировка «Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв.
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Позже второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в мечети афганской провинции Гур.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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