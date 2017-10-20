Число погибших при двух взрывах в Афганистане приблизилось к 60

Ранее сообщалось, что 30 человек погибли и 20 были ранены при взрыве в Кабуле, еще десять человек погибли и 20 получили ранения при взрыве в провинции Гур.

Смертник подорвал себя в мечети имама Замана в западной части Кабула. Как сообщают очевидцы, за взрывом последовала стрельба. Полиция подтвердила факт взрыва. Среди жертв есть женщины и дети.

Террористическая группировка «Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв.

Позже второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в мечети афганской провинции Гур.