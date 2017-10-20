Число погибших при двух взрывах в Афганистане приблизилось к 60
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Число погибших при двух взрывах в мечетях в Афганистане возросло до 59 человек, 55 получили ранения, сообщил местный телеканал 1TV со ссылкой на МВД.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Число погибших при двух взрывах в мечетях в Афганистане возросло до 59 человек, 55 получили ранения, сообщил местный телеканал 1TV со ссылкой на МВД.
Ранее сообщалось, что 30 человек погибли и 20 были ранены при взрыве в Кабуле, еще десять человек погибли и 20 получили ранения при взрыве в провинции Гур.
Смертник подорвал себя в мечети имама Замана в западной части Кабула. Как сообщают очевидцы, за взрывом последовала стрельба. Полиция подтвердила факт взрыва. Среди жертв есть женщины и дети.
Позже второй взрыв с участием
*Террористическая организация, запрещенная в России.