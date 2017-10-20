Полицейская машина перевернулась в столице: фото
ДТП с участием полицейской машины произошло в столице. На перекрёстке улиц Ион Пеливан и Алба Юлия иномарка столкнулась с автомобилем правоохранителей.
ДТП с участием полицейской машины произошло в столице. На перекрёстке улиц Ион Пеливан и Алба Юлия иномарка столкнулась с автомобилем правоохранителей.
От удара полицейский автомобиль перевернулся.
Как видно на фото, сделанных очевидцами, обе машины получили серьёзные повреждения.
На месте аварии работают правоохранительные органы.