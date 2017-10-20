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21:00 (мск), источник: Publika.md

Полицейская машина перевернулась в столице: фото

ДТП с участием полицейской машины произошло в столице. На перекрёстке улиц Ион Пеливан и Алба Юлия иномарка столкнулась с автомобилем правоохранителей.

Источник: Publika.md

От удара полицейский автомобиль перевернулся.

Как видно на фото, сделанных очевидцами, обе машины получили серьёзные повреждения.

На месте аварии работают правоохранительные органы.

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