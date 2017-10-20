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20 октября, источник: Коммерсантъ-Новости

Задержанный по запросу США в Испании программист заочно арестован в России

Российский программист Петр Левашов, экстрадицию которого в США одобрила Национальная судебная палата Испании, был заочно арестован в России судом после взлома и блокировки доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Источник: Reuters

Как следует из сообщения ГП, в августе в отношении господина Левашова в Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело по статьям «неправомерный доступ к компьютерной информации» и «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

По данным пресс-службы ГП, обвинение по вышеуказанным статьям было заочно предъявлено Петру Левашову 14 августа. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении его под стражу. 15 августа программист был объявлен в международный розыск.
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Напомним, Петр Левашов был задержан в Барселоне 7 апреля. Спустя несколько дней американские власти обратились к Испании с просьбой выдать программиста, которому инкриминируется создание и управление Kelihos — глобальной сетью зараженных компьютеров, занимавшихся рассылкой спама, распространением вредоносных программ и сбором персональных данных пользователей.

Жена программиста заявила, что он был задержан по запросу властей США.

Москва просила испанские власти передать Петра Левашова России. Юристы объясняли свое ходатайство тем, что у программиста был доступ к гостайне.

Жена программиста Левашова говорит, что ее мужа дожимают в испанской тюрьме
Во время загрузки произошла ошибка.
26 июля© Ньюстюб
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