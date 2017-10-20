Задержанный по запросу США в Испании программист заочно арестован в России

Источник: Reuters

Как следует из сообщения ГП, в августе в отношении господина Левашова в Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело по статьям «неправомерный доступ к компьютерной информации» и «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

По данным пресс-службы ГП, обвинение по вышеуказанным статьям было заочно предъявлено Петру Левашову 14 августа. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении его под стражу. 15 августа программист был объявлен в международный розыск.

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Напомним, Петр Левашов был задержан в Барселоне 7 апреля. Спустя несколько дней американские власти обратились к Испании с просьбой выдать программиста, которому инкриминируется создание и управление Kelihos — глобальной сетью зараженных компьютеров, занимавшихся рассылкой спама, распространением вредоносных программ и сбором персональных данных пользователей.

Жена программиста заявила, что он был задержан по запросу властей США.