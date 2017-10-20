Гражданина Южной Кореи ограбили в Мирабадском районе

По данному факту Следственным отделом при УВД Мирабадского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 часть 1 УК Республики Узбекистан (разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

ГУВД Ташкента призывает обращаться по номеру в 102 или в ближайшие органы внутренних дел в случае, если вы пострадали от действий мужчины на фотографии выше. Предварительное следствие продолжается, проверяется его причастность к другим преступлениям.