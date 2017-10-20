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21:36 (мск), источник: Kommersant.uz

Гражданина Южной Кореи ограбили в Мирабадском районе

17 октября в Мирабадском районе мужчина напал на гражданина Южной Кореи и завладел двумя его телефонами марки Samsung, наличными деньгами в размере 2 млн сумов и паспортом, после чего скрылся с места преступления.

Источник: Kommersant.uz

По данному факту Следственным отделом при УВД Мирабадского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 часть 1 УК Республики Узбекистан (разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

ГУВД Ташкента призывает обращаться по номеру в 102 или в ближайшие органы внутренних дел в случае, если вы пострадали от действий мужчины на фотографии выше. Предварительное следствие продолжается, проверяется его причастность к другим преступлениям.

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