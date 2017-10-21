Российский генерал обустроился во Флориде. Американские журналисты нашли у борца с оргпреступностью активы на $38 млн

Анатолий Петухов вместе с семьей переехал в США в 2010 году и начал активно приобретать элитную недвижимость в Майами и на островах. Первым приобретением семьи Петуховых были апартаменты в башне кондоминимума Continuum в South Beach стоимостью $3 млн. Это место известно гламурной ночной жизнью и высокой концентрацией знаменитостей. Затем были куплены несколько вилл на отровах и офисное здание в Форт-Лодердейле. По данным издания The Real Deal, один из домов на острове Хибискус, принадлежащих бывшему генералу, в 2015 году был выставлен в аренду за $40 тыс. в месяц.

В 2013 году в Майами был подан гражданский иск против господина Петухова от имени акционеров Yasenovo United Trading House.

Его председатель Павел Горностаев утверждал, что генерал в течение 1999−2013 годов вымогал у него миллионы долларов, запугивал и угрожал.

Истцы требовали компенсации в размере $50 млн. Однако согласия среди акционеров торгового дома не было, в частности, один из них, Сергей Киселев, письменно уведомил суд о том, что акционеры никого не уполномочивали подавать такой иск и лично он находится в неведении о том, что генерал вымогал деньги. По его предположению, господа Петухов и Горностаев, в недавнем прошлом друзья, таким образом выясняют личный финансовый спор.

До суда, однако, дело не дошло, стороны пришли к мировому соглашению. О чем договорились истец и ответчик, отрицавший вину, не известно, поскольку судья Джон Торнтон засекретил документы дела, что довольно не типично для судебной системы США.

Чаще всего гриф «секретно» накладывается в тех случаях, когда материалы дела содержат информацию, составляющую гостайну.

По данным газеты Miami Herald, Южную Флориду облюбовали многие российские бизнесмены, политики и представители силовых структур, которые скупают виллы на островах Фишер-айленд и Санни-айленд-бич.

Господин Петухов в 2009 году фигурировал в России в качестве ответчика по делу о незаконном владении участком земли. Тушинский райсуд Москвы признал незаконным выделение ему в аренду на 49 лет участка площадью 3688 кв. м на особо охраняемой природной территории в долине реки.

Таким образом, суд удовлетворил иск прокурора, посчитавшего, что префект Северо-Западного округа Виктор Козлов превысил свои полномочия (на момент судебного разбирательства он был уже уволен со своего поста), так как вопросы передачи земли в аренду находятся в компетенции правительства города.

Российский генерал подпадает под юрисдикцию США, поскольку владеет собственностью и, следовательно, является резидентом США. Однако пока никаких официальных обвинений против домовладельца, которого СМИ подозревают в отмывании денег, выдвинуто не было.