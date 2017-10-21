Российский генерал обустроился во Флориде. Американские журналисты нашли у борца с оргпреступностью активы на $38 млн
Бывший первый заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД РФ
Бывший первый заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД РФ
Анатолий Петухов вместе с семьей переехал в США в 2010 году и начал активно приобретать элитную недвижимость в Майами и на островах. Первым приобретением семьи Петуховых были апартаменты в башне кондоминимума Continuum в South Beach стоимостью $3 млн. Это место известно гламурной ночной жизнью и высокой концентрацией знаменитостей. Затем были куплены несколько вилл на отровах и офисное здание в
Его председатель Павел Горностаев утверждал, что генерал в течение 1999−2013 годов вымогал у него миллионы долларов, запугивал и угрожал.
Истцы требовали компенсации в размере $50 млн. Однако согласия среди акционеров торгового дома не было, в частности, один из них, Сергей Киселев, письменно уведомил суд о том, что акционеры никого не уполномочивали подавать такой иск и лично он находится в неведении о том, что генерал вымогал деньги. По его предположению, господа Петухов и Горностаев, в недавнем прошлом друзья, таким образом выясняют личный финансовый спор.
Чаще всего гриф «секретно» накладывается в тех случаях, когда материалы дела содержат информацию, составляющую гостайну.
По данным газеты Miami Herald, Южную Флориду облюбовали многие российские бизнесмены, политики и представители силовых структур, которые скупают виллы на островах
Таким образом, суд удовлетворил иск прокурора, посчитавшего, что префект
Российский генерал подпадает под юрисдикцию США, поскольку владеет собственностью и, следовательно, является резидентом США. Однако пока никаких официальных обвинений против домовладельца, которого СМИ подозревают в отмывании денег, выдвинуто не было.
Лариса Саенко,