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09:13 (мск), источник: ИА REGNUM

Девять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Волгограде

Девять человек были доставлены в больницу в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса в Волгограде. Об этом сообщили 20 октября в региональном управлении Минздрава России.

Авария произошла днём, около 14:45, в Красноармейском районе Волгограда.

По данным МВД, водитель автобуса, выполняющего рейс по маршруту «55К», на улице Лазоревой совершил наезд на световую опору.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. По неофициальной версии, которую рассказали журналистам очевидцы, к аварии могли привести действия водителя легкового автомобиля, который совершил опасный манёвр рядом с автобусом.

Как сообщили в Минздраве, после аварии в больницу были доставлены одиннадцать человек. Двоих после осмотра медики отпустили, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

По данным местных СМИ, на транспортном предприятии, которому принадлежал автобус, после ДТП начата внутренняя проверка. На данный момент установлено, что транспортное средство проходило необходимый технический осмотр. Водитель, имеющий десятилетний стаж работы, перед выходом на смену также прошёл медосмотр.

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