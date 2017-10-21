Девять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Волгограде

Авария произошла днём, около 14:45, в Красноармейском районе Волгограда.

По данным МВД, водитель автобуса, выполняющего рейс по маршруту «55К», на улице Лазоревой совершил наезд на световую опору.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. По неофициальной версии, которую рассказали журналистам очевидцы, к аварии могли привести действия водителя легкового автомобиля, который совершил опасный манёвр рядом с автобусом.

Как сообщили в Минздраве, после аварии в больницу были доставлены одиннадцать человек. Двоих после осмотра медики отпустили, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.