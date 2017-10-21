Беременная мошенница обманула жительницу Владивостока

Женщина рассказала, что днем на улице Минеров к ней за помощью обратилась незнакомая девушка с явными признаками беременности.

Во время разговора она сообщила, что ей очень нужна помощь, чтобы уехать домой в Спасск-Дальний, но нет денег на проезд и на еду. Доверчивая горожанка поверила рассказам беременной, вызвала ей такси до автовокзала, а также передала две тысячи рулей.

Девушка поблагодарила за помощь и пообещала выслать деньги из дома, а затем уехала на такси. Позже стражи порядка выяснили, что она попросила водителя не ехать на автовокзал, а доставить ее в центр города.

Вскоре доверчивая горожанка на одном из форумов узнала информацию о том, что похожая по описанию аферистка под различными предлогами вымогает деньги у граждан и ее разыскивают полицейские. Пострадавшие от ее действий люди не исключали, что она не беременна, а просто носит под одеждой подушку для создания необходимого образа.

По факту мошеннических действий проводится проверка. Устанавливается личность подозреваемой.